Túnel vertical concluído. Já só faltam três metros para chegar a Julen

As quinze horas previstas para a conclusão do túnel paralelo ao furo onde o pequeno Julen caiu no dia 13, Totalán, Málaga, converteram-se em 55. A equipa de resgate anunciou, esta segunda-feira, a finalização da perfuração vertical. Fica ainda a faltar o túnel horizontal que vai levar ao rapaz de oito anos.

A inesperada dureza do terreno voltou a adiar as expectativas de se chegar ao local onde se presume que esteja Julen, uma criança de dois anos que caiu a um poço ilegal em Totalán, na província andaluza de Málaga, no dia 13 de janeiro.

A perfuração de um poço vertical paralelo ao do drama, iniciada este sábado e que se esperava mais rápida, ficou concluída ao início da noite desta segunda-feira, ao cabo de 60 metros de profundidade e 55 horas de trabalho.

Chegadas aí, as operações de resgate deverão necessitar de mais 32 horas, segundo estimativas difundidas pelo jornal "El País", para consolidar o poço entubando-o, para permitir a entrada dos mineiros da Brigada de Salvamento de Hunosa por uma cápsula, que os levará ao fundo para escavar à mão os três ou quatro metros horizontais para ligar ao poço original.

O menino caiu no poço de 110 metros de profundidade e 25 centímetros de diâmetro, mal tapado, quando brincava na zona durante um convívio de família. O pai garante tê-lo ouvido chorar até que se fez silêncio. Uma sonda permitiu perceber que o poço estava tapado aos 71 metros de profundidade, provavelmente com terra arrastada pela queda da criança.

No dia seguinte foi encontrado um saco de guloseimas no interior do poço e, dois dias depois, um cabelo que testes de ADN revelaram ser de Julen.

Cápsula chilena

A perfuradora chegou a Totalán no dia 18, depois de abertos acesso a maquinaria pesada numa zona de relevo incerto e de desbastada a montanha de forma a criar uma plataforma 23 metros abaixo da abertura do poço. Ontem à noite, conclui um furo de 60 metros de profundidade (para chegar aos 83 metros do poço original) e mais um metro de diâmetro.

Depois de entubada, poderá acolher uma cápsula que reproduz a Fenix II que o engenheiro chileno Rodrigo Reveco desenhou para resgatar os 33 mineiros que ficaram soterrados numa mina do norte do Chile em 2010. Localizados com vida 17 dias depois, só seriam extraídos mais de dois meses depois do acidente. A cápsula pesa 300 kg, é acionada com uma grua e tem capacidade para três pessoas.

A tragédia de Totalán tem mobilizado dezenas de voluntários na região, que tratam de alimentar os socorristas, enquanto psicólogos tentam apoiar os pais do menino. Vivem um drama ampliado: perderam recentemente o filho mais velho, vítima de doença.