Irão anuncia teste "com sucesso" de lançador de satélites

O Irão testou "com sucesso" um foguete espacial capaz de transportar satélites para o espaço, avançou, este sábado, a televisão estatal iraniana.

Segundo a AFP, a televisão iraniana noticiou o "lançamento suborbital bem sucedido do lançador de satélites chamado Ghaem-100", sem revelar mais detalhes sobre a operação.

Os governos ocidentais temem que os sistemas de lançamento de satélites incorporem tecnologias usadas em mísseis balísticos, capazes de lançar armas nucleares, que o Irão sempre negou querer construir.

"O teste de voo deste lançador [...] foi concluído com sucesso", anunciou o canal.

Segundo a mesma fonte, o foguete Ghaem-100 foi fabricado pela Organização Aeroespacial da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irão, e trata-se do primeiro lançador de satélites de combustível sólido de três estágios do país.

O Ghaem-100 "é capaz de colocar satélites de 80 quilos em uma órbita a 500 quilómetros da superfície da Terra", acrescentou a televisão estatal.

O Irão lançou o satélite Khayyam, em homenagem ao polímata persa Omar Khayyam, em agosto, com um foguete Soyuz-2.1B do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, controlado por Moscovo.

Na ocasião, a agência espacial iraniana indicou que o dispositivo tinha sido construído pelos russos, sob a supervisão do Irão.

Os Estados Unidos alegaram, na altura, que Khayyam seria alvo de atividades de "espionagem", considerando a crescente cooperação de Moscovo com Teerão uma séria "ameaça".

O Irão rejeitou as alegações, dizendo que o dispositivo foi construído "para atender às necessidades do país", em particular na "gestão de crises urbanas" e "recursos naturais".

O Irão insiste que o seu programa espacial é apenas para fins civis e de defesa e não viola o acordo nuclear de 2015, ou qualquer outro acordo internacional.