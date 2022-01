Irlanda e Alemanha desaconselham autotestes que também são vendidos em Portugal

Daniela Jogo Hoje às 16:30 Facebook

Os lojistas na Irlanda, bem como as escolas de Hamburgo, na Alemanha, estão a ser aconselhados a deixar de vender e utilizar os autotestes da empresa "Genrui Biotech", após centenas pessoas se terem queixado que os testes daquela marca tinham dado falsos positivos. A marca é comercializada em Portugal.

O pedido foi feito pela Autoridade Reguladora dos Produtos de Saúde (HPRA) da Irlanda e também pela Autoridade de Hamburgo para as Escolas e o Ensino e Formação Profissional (BSB), segundo a "EuroNews".

"Os testes rápidos da marca "Genrui" dão frequentemente positivo para a infeção por covid-19, resultado esse que é desmentido por um teste PCR", escreveu a Autoridade de Hamburgo no seu site.

"Este elevado número de falsos positivos perturba a comunidade escolar e leva a um grande número de reações das escolas e dos pais. Por isso, a autoridade de saúde aconselha a comunidade escolar de Hamburgo a comprar novos testes até ao início de 2022".

Numa declaração, a HPRA admitiu que em todos os testes rápidos há a possibilidade do resultado ser um falso negativo ou um falso positivo. No entanto "o aumento exponencial de falsos positivos relacionados com os autotestes da marca "Genrui" justifica a retirada preventiva destes testes do mercado, enquanto o assunto é investigado". Estes estão esgotados em várias lojas na Irlanda, onde mais de 550 de pessoas já se queixaram que os resultados dos testes "Genrui" foram falsos positivos.

Os autotestes fabricados na China também são vendidos em Portugal.

Todos os autotestes comercializados na União Europeia (UE) têm o selo da Comissão Europeia, que desta forma certifica que todas as marcas cumprem as normas da UE.