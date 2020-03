Itália ultrapassa China: 3405 pessoas já morreram

Hoje às 17:19 Facebook

O número de vítimas mortais provocadas pelo novo coronavírus em Itália já ultrapassou a China: morreram 3405 pessoas, mais 160 do que no país onde surgiu o surto. Ao todo, há mais de 41 mil casos positivos.

Segundo um balanço divulgado pela agência France-Presse, Itália registou 427 mortes nas últimas 24 horas, totalizando, até à data, 3405 vítimas mortais, mais do que as 3245 contabilizadas na China, onde o surto do novo coronavírus foi detetado em dezembro.

As primeiras duas mortes em Itália foram confirmadas pelas autoridades italianas há quase um mês, a 22 de fevereiro.

Depois de Itália e da China, Irão (1284) e Espanha (767) são os países com mais vítimas mortais.