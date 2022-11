Jeff Bezos promete que vai doar a maior parte da sua fortuna à caridade

M. C. Hoje às 14:59 Facebook

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, disse, esta segunda-feira, que planeia doar a maior parte da sua fortuna de 124 mil milhões de dólares (equivalente a 120,1 mil milhões de euros) durante a sua vida.

Numa entrevista à CNN, ao lado da namorada Lauren Sánchez, Bezos garantiu que vai dedicar a maior parte da sua riqueza ao combate às alterações climáticas e à redução das desigualdades, apoiando pessoas que podem unir a humanidade diante de profundas divisões sociais e políticas.

O empresário recusou detalhar para onde seria doada a sua fortuna mas acrescentou que está, juntamente com Lauren Sánchez, a "construir a capacidade de poder doar esse dinheiro".

O anúncio foi feito depois de Bezos ter doado 100 mil dólares à cantora e filantropa Dolly Parton para usar em causas de caridade, como a literacia infantil.

Esta é a primeira vez que o multimilionário norte-americano anuncia que planeia doar a maior parte do seu dinheiro. Bezos foi repreendido anteriormente por não assinar o "Giving Pledge", uma promessa de centenas das pessoas mais ricas do mundo de doar a maior parte da sua riqueza à caridade. Além disso, foi criticado, juntamente com outros empresários, por gastar grandes quantias de dinheiro em viagens ao espaço em vez de resolver problemas na Terra.

O norte-americano também já tinha prometido doar 10 mil milhões de dólares (cerca de 9,7 mil milhões de euros) ao Fundo Bezos Earth, que lançou em 2020 para ajudar a combater as mudanças climáticas.

Bezos tornou-se uma das pessoas mais ricas do planeta depois de a Amazon, fundada em 1994, se ter tornado um fenómeno global. O empresário deixou o cargo de presidente-executivo da Amazon em 2021, mas continua a ser presidente do Conselho. É também dono do jornal norte-americano "The Washington Post" e da empresa de turismo espacial Blue Origin.