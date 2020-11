Número de portugueses a emigrar para o Brasil aumentou no ano passado

Hoje às 13:17 Facebook

Twitter

Partilhar

De acordo com os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro, em 2019, entraram no Brasil 705 portugueses, o que representa um aumento face ao ano anterior.

Em 2018 e 2019, a emigração portuguesa para o Brasil cresceu 5% e 11.7%, respetivamente. Este crescimento contraria a tendência de decréscimo das entradas de portugueses em território brasileiro que se registava desde 2014.

O ministério contabilizou um total de 31.297 entradas de estrangeiros no Brasil, em 2019, tendo os portugueses representado 2.3% desse total.

Leia mais em Bom Dia