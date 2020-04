Empresários portugueses em Bissau estão com dificuldades

Hoje às 14:18 Facebook

A Associação Empresarial Portuguesa na Guiné-Bissau diz que os empresários portugueses no país estão com a atividade "muito afetada e limitada", mas têm tentado manter os seus negócios, apesar das dificuldades provocadas pelo combate à ​​​​​​​Covid-19.

"As empresas e empresários portugueses na Guiné-Bissau vêm a sua atividade corrente muito afetada e limitada", revela o presidente da direção da Associação Empresarial Portuguesa na Guiné-Bissau. De acordo com Fernando Machado, há uma grande empresa portuguesa na área de serviços que, por exemplo, "viu a sua atividade reduzida em mais de 90%".

"Mesmo com a redução da atividade corrente, os empresários têm procurado manter os seus negócios, mas tal revela-se cada vez mais difícil, não apenas pela diminuição do volume de vendas, mas também devido à ausência de ligações aéreas com Portugal e às limitações de circulação dentro da própria Guiné-Bissau", reconhece o presidente da direção da Associação Empresarial Portuguesa no país.

