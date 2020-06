Instituto Camões lança curso à distância para professores de português como língua estrangeira

Hoje às 15:13 Facebook

Numa parceria entre a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, vai decorrer, de 13 a 24 de julho, a primeira edição do Curso a distância de Atualização para Professores de Português como Língua Estrangeira (CAPPLE).

O curso tinha lugar na FLUP, desde 2007, em formato presencial, mas "respondendo aos constrangimentos que ainda se colocam à circulação de pessoas, o Camões I.P. e a FLUP decidiram cooperar no desenvolvimento de uma edição online do mesmo", diz uma nota do Instituto Camões. "Prende-se também com o objetivo de passar, complementarmente, a dispor de uma formação a que, deste modo, poderão aceder docentes em contextos mais longínquos e com menor oportunidade de se deslocarem a Portugal para a formação presencial".

"Num momento em que o ensino da língua portuguesa se alarga a um número crescente de países, colocar à disposição dos docentes, da rede Ensino de Português no Estrangeiro e das redes locais nesses contextos, um curso que incide na atualização das suas competências científicas, pedagógicas e didáticas é também uma forma de impulsionar esse crescimento e apoiar um ensino de qualidade da língua portuguesa", lê-se na mesma nota comunicado do Camões I.P.

