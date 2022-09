Liz Truss é a nova primeira-ministra britânica

JN Hoje às 12:38, atualizado às 12:50 Facebook

Liz Truss, ministra dos Negócios Estrangeiros do Governo de Boris Johnson, foi eleita a nova líder dos Conservadores britânicos e, por consequência, a nova primeira-ministra inglesa.

Truss ganhou 81.326 dos votos dos cerca de 180 mil militantes de base, enquanto o rival Rishi Sunak, antigo ministro das Finanças, obteve 60.399, revelou o presidente do Comité 1922, o conselho partidário responsável pelo processo, Graham Brady.

"Vou agir, se for eleita primeira-ministra. Vou agir imediatamente sobre as contas e o fornecimento de energia porque acho que isso anda de mãos dadas", disse Liz Truss, no domingo, à BBC. Truss enfrenta um ambiente económico e social tenso, com uma inflação a ultrapassar os 10% e um enorme aumento nos preços da energia que afetam famílias, escolas, hospitais e empresas.

Contudo, recusou-se a explicar a natureza concreta das medidas que pretende tomar.

"Irá levar uma semana para finalizar os planos precisos e garantir que podemos anunciá-los. É por isso que não posso entrar em detalhes nesta fase", explicou. Ressaltou ainda que irá apresentar "dentro de um mês" um projeto de reforma fiscal para enfrentar a crise.

A política económica esteve no centro dos debates, com Liz Truss a prometer cortes expressivos de impostos, enquanto o seu rival Rishi Sunak perdeu pontos ao defender o realismo económico longe dos "contos de fadas".

Na terça-feira, o primeiro-ministro, Boris Johnson, deverá apresentar a demissão à rainha Isabel II, o que acontecerá pela primeira vez em 70 anos de reinado no castelo de Balmoral, no norte da Escócia, em vez do Palácio de Buckingham em Londres.

A monarca de 96 anos tem vindo a piorar dos problemas de mobilidade que a levantaram a faltar a vários eventos este ano e a delegar a representação aos herdeiros, em especial o filho primogénito, príncipe Carlos.

O sucessor de Johnson, e 15.º chefe de Governo no reinado de Isabel II, será também recebido na Escócia na terça-feira pela monarca, que deverá então indigitar a nova primeira-ministra para que forme um novo governo enquanto líder do partido com maioria parlamentar.