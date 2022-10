Liz Truss pede desculpa por "erros" mas vai continuar a liderar os Conservadores

JN/Agências Ontem às 22:43 Facebook

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, pediu desculpa, esta segunda-feira, por "ir longe demais" com reformas que desencadearam turbulências económicas, mas prometeu permanecer na liderança dos Conservadores.

"Quero aceitar a responsabilidade e pedir desculpas pelos erros que foram cometidos... Fomos longe demais e depressa demais", disse Liz Truss à BBC, acrescentando que ainda planeia liderar os Conservadores nas próximas eleições.

Com apenas 41 dias de governação, Liz Truss tem vindo a ser alvo de críticas, tanto no Reino Unido, como fora do país. A demissão de Kwasi Kwarteng, antigo ministro das Finanças, substituído por Jeremy Hunt, na sexta-feira, e o recuo no mini-orçamento, realizado em conjunto com Kwarteng, têm criado uma onda de contestação e descontentamento, havendo já pedidos de deputados conservadores para a demissão da primeira-ministra britânica.