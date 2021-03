Lula da Silva admite candidatar-se à presidência do Brasil

JN/Agências Hoje às 08:12 Facebook

O ex-presidente do Brasil Lula da Silva admitiu na quarta-feira a possibilidade de concorrer à presidência do Brasil caso o Partido dos Trabalhadores (PT) e os seus aliados concordem.

"Quando chegar o momento de concorrer às eleições, se o meu partido (PT) e os partidos aliados entenderem que posso ser o candidato, se estiver bem, com a saúde e energia que tenho hoje, posso reassegurar que não vou negar essa convocação, mas não quero falar sobre isso", disse Lula em entrevista à rede de televisão norte-americana CNN.

"Essa não é a minha maior prioridade. A minha maior prioridade agora é salvar este país", acrescentou o antigo mandatário.

Na semana passada, na sua primeira declaração pública após as condenações na Lava Jato terem sido anuladas, Lula da Silva recusou confirmar se será novamente candidato nas eleições presidenciais de 2022.

"Seria pequeno se estivesse pensando em 2022 neste instante. Agora o PT tem que colocar as suas lideranças para andar pelo país, como Gleisi [Hoffmann, presidente nacional do PT] e Haddad [Fernando Haddad, antigo prefeito de São Paulo e ex-candidato presidencial em 2018] estão a fazer. Há um momento para tudo, não podemos ficar a responder se vamos ter candidato agora ou não", disse Lula, na ocasião, em São Paulo.

"Em 2022, o partido vai pensar no momento das convenções e discutir se vai ter candidato, ou se vai apostar numa frente ampla", acrescentou o ex-mandatário, não descartando uma aliança com partidos de centro.

O juiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, anulou na semana passada todas as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas com as investigações da operação anticorrupção Lava Jato.

Isto não quer dizer que o antigo chefe de Estado brasileiro tenha sido inocentado já que os processos serão remetidos para a justiça do Distrito Federal, que vai reavaliar os casos e pode receber novamente as denúncias e reiniciar os processos anulados.

Com a decisão, porém, Lula da Silva voltou a ser elegível e recuperou seus direitos políticos.

Lula, de 75 anos e que governou o Brasil entre 2003 e 2010, chegou a cumprir 580 dias de prisão, entre abril de 2018 e novembro de 2019 e, desde então, o ex-presidente recorria da sua sentença em liberdade condicional.