Lula da Silva garante que invasores "vão ser punidos"

Lula da Silva garantiu, este domingo, que os "fascistas fanáticos" que invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, "vão ser punidos". O presidente brasileiro falou num gesto "antidemocrático" e "sem precedentes na história do país".

"Os fascistas fanáticos fizeram o que nunca foi feita na história deste país" começou por dizer Lula da Silva, a partir de São Paulo. "Não existem precedentes para o que esta gente fez e eles vão ser punidos. Nós vamos descobrir quem são os financiadores destes vândalos que foram a Brasília e todos eles pagarão com a força da lei por este gesto de irresponsabilidade e antidemocrático". acrescentou.

O presidente que tomou posse há precisamente uma semana falou ainda de "incompetência, má vontade e má fé" por parte da polícia militar que devia ter impedido a entrada dos invasores, uma vez que está responsável pela segurança.

A invasão começou depois dos apoiantes radicais, que arremessaram a polícia com paus e pedras, terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios, na capital do Brasil. Apesar de a polícia federal ter colocado barreiras de proteção, os bolsonaristas avançaram e furaram o cerco, conseguindo entrar nos principais edifícios do Estado. Rapidamente, imagens dos invasores começaram a disseminar-se nas redes socais, nas quais se pode ver um cenário de destruição em algumas das principais salas das sedes que representam os três poderes: legislativo (Congresso), executivo (Planalto) e judicial (Supremo).