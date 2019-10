JN Hoje às 10:46 Facebook

Um vídeo do grupo de defesa animal Cruelty Free International denunciou práticas de crueldade contra macacos, gatos, cães e coelhos num laboratório alemão. As imagens podem ferir suscetibilidades.

Durante quase quatro meses, de dezembro de 2018 a março de 2019, um ativista dos direitos dos animais conseguiu infiltrar-se no laboratório alemão LPT (Laboratório de Farmacologia e Toxicologia) em Hamburgo, na Alemanha. O resultado da investigação da Cruelty Free International são imagens de vários animais, macacos, cães, gatos e coelhos, a ser submetidos a testes de laboratório. As práticas levam a que a empresa seja já considerada como um "laboratório dos horrores".

As experiências feitas aos animais são várias e de uma brutalidade extrema: macacos presos em jaulas gritam freneticamente enquanto estão amarrados num estrutura de metal pelo pescoço, cães trancados em jaulas envoltos no seu próprio sangue e gatos injetados com várias amostras de sangue durante horas.

Segundo a denúncia da Cruelty Free International, as experiências nos animais visam comprovar a eficácia de determinados químicos ou medicamentos. Fazem várias tentativas até perceber qual a dose apropriada para um ser humano. As consequências da tentativa erro são severas e mortais: problemas de pele, vómitos, falência de órgãos, dificuldade respiratória e perda de peso.

Os macacos são a espécie animal que será mais sujeita a sofrimento neste laboratório. Muitos acabam por enlouquecer: andam em círculos devido ao stress a que são expostos todos os dias. Numa das imagens é possível ver um macaco a bater com a cabeça contra uma porta.

O Laboratório de Farmacologia e Toxicologia é uma empresa privada alemã, com 175 funcionários, que elabora testes de "toxicologia, farmacocinética e farmacodinâmica", para que os produtos cumpram os requisitos legais no país de origem e também no estrangeiro. Não é, no entanto, a primeira vez que a empresa é acusada de crueldade animal.

Desde de 2015, que o LPT, de acordo com "The Guardian", foi sujeita a nove inspeções pelas autoridades. A maior pena foi uma multa de 300 euros em resultado da introdução de cães (vindos do estrangeiro) no laboratório. Segundo a imprensa britânica, os cães (da raça Beagle) vêm dos Estados Unidos e os macacos nascem na China. Em ambos os casos, os animais são exportados para a Alemanha para participar neste tipo de testes.

A Cruelty Free International pede agora consequências legais que levem ao encerramento do laboratório alemão. O grupo ativista acredita que a empresa está a violar recomendações da União Europeia e as leis da própria legislação alemã. O gabinete de apoio ao consumidor e de segurança alimentar da Baixa Saxónia apresentou queixa por violação da proteção animal à Procuradoria de Lüneburg.