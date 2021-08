Patrícia Martins Hoje às 14:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Gerry Hutch, um dos criminosos mais perigosos da Irlanda, foi detido em Málaga, na Espanha, acusado de planear um assalto ao hotel Regency, na Irlanda, em 2016. O assalto ocorreu durante a pesagem de uma prova de boxe, tendo feito um morto.

A Guarda Civil com a colaboração das autoridades irlandesas conseguiram deter um dos mais poderosos líderes mafiosos da Irlanda, que estava escondido numa propriedade em Fuengirola, em Málaga, no sul de Espanha, desde 2016. A detenção é o resultado de uma investigação da polícia irlandesa, que emitiu um mandado de detenção europeu, por ter reunido provas suficientes que ligam Gerry Hutch à organização do assalto ao hotel em Dublin, na Irlanda.

A investigação, que começou em março deste ano, levou as unidades de segurança e de crime organizado da Guarda Siochána, polícia da Irlanda, a entrar em contacto com a Guarda Civil para proceder à detenção de Gerry Hutch, depois de ter localizado o homem de 58 anos no sul de Espanha.

Uma vigilância foi montada à porta da propriedade onde Gerry Hutch estava escondido. Vários agentes da Guarda Civil estavam a trabalhar em turnos de 24 horas, à espera do momento para conseguir entrar na propriedade e deter o homem ou que Gerry Hutch saísse do local.

De acordo com a Guarda Civil, Gerry Hutch "tinha uma rede logística que fornecia o necessário para que não precisasse de sair da propriedade". Porém, a polícia da Espanha revelou que Gerry Hutch saiu da propriedade, caminhando pelas ruas movimentadas de Málaga, fazendo muitas paragens e mudanças de direção até chegar a um conhecido restaurante, onde foi detido, tendo apresentado documentação falsa". Também a propriedade onde Gerry Hutch estava escondido foi revistada pela Guarda Civil a pedido da polícia irlandesa.

PUB

Gerry Hutch foi detido em Málaga pelo seu envolvimento na organização do assalto ao hotel Regency, que fez um morto Foto: Guarda Civil

Gerry Hutch está detido sob custódia nas instalações da Guarda Civil, tendo sido negado o pagamento da fiança. No sábado passado, compareceu perante um tribunal em Madrid para uma audiência de instrução para enfrentar um processo de extradição para a Irlanda. O líder mafioso não revelou se iria lutar contra a extradição ou se iria concordar em regressar à Irlanda voluntariamente.

As autoridades acreditam que o assalto ao hotel Regency, em 2016, tinha como principal alvo Daniel Kinahan, filho do maior inimigo de Gerry Hutch. Seria um ato de vingança devido à morte do sobrinho, Gary Hutch, por um membro do grupo da família de Kinahan. Gary Hutch foi morto a tiro em Mijas, em Espanha, em 2015, numa disputa por dinheiro, onde acabou morto por James Quinn, que agora enfrenta uma pena de prisão de 22 anos pelo homicídio. O ataque que levou à morte de Gary Hutch foi considerado o momento em que desencadeou uma séria guerra entre as duas famílias.

O assalto ao hotel, um dos vários episódios da disputa entre as famílias de criminosos da Irlanda, ocorreu quando um grupo de cinco homens disfarçados de polícias e carregados com armas semiautomáticas AK-47 invadiu a pesagem de uma prova de boxe entre o irlandês Jamie Kavanagh e o português João Bento. O ataque acabou com um morto, David Byrne, que seria membro da família Kinahan.

A disputa entre as duas famílias rivais já fez cerca de vinte mortos, de ambos os lados, entre a Irlanda e Espanha, incluindo o irmão de Gerry Hutch, morto em Dublin três dias depois do ataque ao hotel.