Espanha registou, de domingo para segunda-feira, mais 812 vítimas mortais. O número reflete uma pequena descida face ao aumento do dia anterior. No total, há 7340 vítimas mortais.

Segundo o novo balanço, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, o aumento de vítimas mortais registou menos 26 casos do que o de domingo. Com mais 6398 novos casos no mesmo período, o total de infetados ascende agora a 85 mil.