Menina de 12 anos foi torturada e deixada morta num baú em Paris

Lola, uma menina de 12 anos, foi encontrada morta por um sem-abrigo dentro de um baú, em Paris, na passada sexta-feira. Os pais deram o alerta do seu desaparecimento nessa tarde, depois de esta não ter voltado da escola. O Ministério Público francês já abriu uma investigação e quatro pessoas estão sob custódia judicial por suspeitas de envolvimento no crime.

A descoberta do corpo

O caso começou na passada sexta-feira, pouco depois das 15 horas, quando o pai da adolescente começou a ficar preocupado com a demora no regresso da filha da escola. Começou a perguntar na vizinhança se a tinham visto, de seguida, foi analisar as imagens das câmaras de vigilância do prédio e viu-a acompanhada por uma mulher de 24 anos. Após ver as imagens, dirigiu-se à esquadra da polícia para denunciar o desaparecimento.

Mais tarde, a mãe da menina, na sua página do Facebook, lançou um apelo com a descrição da filha e as roupas que ela estaria a usar. Mais duas fotografias acompanhavam a publicação, uma com a fotografia da menina e outra com imagens dela a entrar no prédio.

Os investigadores da Brigada de Proteção de Menores foram ao local com um cão de busca. Porém, só por volta das 23 horas, um sem-abrigo encontrou um baú com o corpo de uma criança, envolvida com panos, no pátio interior do edifício onde reside a família de Lola. Ao lado do baú, estavam duas malas pequenas, não se sabendo ainda se estarão ligadas ao caso.

De acordo com o resultado da autópsia, a criança foi asfixiada e o seu corpo mutilado. Tinha cortes no pescoço, a cara coberta com fita adesiva, as mãos algemadas e nos pés foram encontrados os números 0 e 1, não se sabendo ainda o que significa.

Flores deixadas junto ao prédio onde a menina foi encontrada morta Foto: AFP

Os suspeitos do crime

No sábado, foram detidas quatro pessoas suspeitas de estarem envolvidas no homicídio. A principal suspeita do crime é uma jovem de 24 anos, que foi vista com a menina, a partir das câmaras de vigilância do prédio onde morava, poucas horas antes do seu desaparecimento.

De acordo com uma testemunha, a mulher teria pedido ajuda para carregar um baú, que transportava com dificuldade, até a um veículo.

A irmã da mulher de 24 anos também foi detida e o outro suspeito é um amigo da mulher, que terá ajudado a carregar o corpo da criança.

O Ministério Público de Paris abriu uma investigação por "assassinato de um menor de 15 anos". Dois dos suspeitos serão presentes a tribunal, esta segunda-feira, para conhecerem as medidas de coação. As autoridades francesas continuam a investigar o caso de modo a perceberem as motivações do crime.

No bairro, dezenas de buquês de flores e muitas mensagens de despedida foram colocadas por amigos, vizinhos e moradores em frente ao prédio de Lola.