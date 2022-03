JN Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Amelia Anisovych, a menina de sete anos que emocionou o Mundo ao interpretar uma música do filme "Frozen", num abrigo em Kiev, participou num concerto na Polónia.

A criança, que conseguiu fugir da guerra e atravessar a fronteira com a avó, cantou o hino da Ucrânia durante um concerto solidário para ajudar as vítimas do conflito.

A atuação juntou celebridades ucranianas e polacas e aconteceu este domingo, na cidade de Lódz.