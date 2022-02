Ministra da Saúde espanhola defende que covid-19 deixe de ser tratada como pandemia

JN/Agências Hoje às 21:07 Facebook

A ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, defendeu, esta quarta-feira, a necessidade de avançar para um modelo endémico de vigilância da covid-19, na reunião do conselho de ministros europeus dos Negócios Estrangeiros e Saúde, na cidade francesa de Lyon.

"A pandemia tem cada vez mais características de endemia e, portanto, temos de avançar para um novo modelo de vigilância", sustentou Darias, que espera que a União Europeia (UE) assuma a liderança mundial nesta evolução do tratamento da pandemia de covid-19.

A ministra, que assistiu à reunião juntamente com o titular dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, considerou que este é o momento para refletir "com todos os colegas europeus sobre como continuar a enfrentar a crise da saúde". "Aprendemos muitas coisas, entre elas que a atuação conjunta e coordenada nos permitiu dar resposta" à crise, indicou Darias, acrescentando que há agora que "avançar na construção da UE da saúde e na extensão da cobertura sanitária universal como elemento diferenciador da UE, do seu Estado-providência".

A responsável da Saúde espanhola sustentou também que Bruxelas deve enfrentar agora o desafio de como continuar a efetuar a compra centralizada de vacinas e medicamentos que serão distribuídos em países com poucos ou médios recursos, um dos eixos do encontro em Lyon, que prosseguirá na quinta-feira em Grenoble só com os ministros da Saúde europeus.

Neste encontro, o Governo espanhol mostrou-se a favor do chamado modelo "One health", que analisa de forma holística a saúde humana, animal e ambiental, outra lição da pandemia.

França, que ocupa a presidência rotativa do Conselho Europeu, acolheu este encontro destinado à partilha pelos ministros europeus das suas experiências da gestão pandémica. Na reunião, participam igualmente a comissária europeia da Saúde e Segurança Alimentar, Stella Kyriakides, e o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, neste caso, à distância.

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, e o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, também marcam presença no encontro.