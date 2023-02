Miss Universo Porto Rico seleciona primeira mulher transgénero para concorrer à coroa

JN/Agências Hoje às 08:32 Facebook

Uma mulher transgénero foi selecionada pela primeira vez para participar no concurso Miss Universo Porto Rico, divulgou na quinta-feira a organização, anunciando a escolha de Daniela Arroyo para concorrer pela coroa porto-riquenha.

Numa publicação na rede social Facebook, a Miss Universo Porto Rico descreveu Daniela Arroyo como "uma profissional formada em Relações Públicas que deseja criar mudanças positivas a partir das comunicações". "Ela deseja viver numa sociedade menos polarizada, onde as diferenças possam ser apreciadas e aceites como algo positivo que une em vez de dividir", acrescentou a organização.

Arroyo já tinha participado numa outra edição do concurso, mas não passou no último casting.

A candidata é conhecida na ilha nas caraíbas por ter vencido uma ação federal em 2018 contra o Governo de Porto Rico que permite que as pessoas mudem de sexo na certidão de nascimento. Da mesma forma, Arroyo é cofundadora da Trans Youth Coalition of Puerto Rico.

Arroyo competirá com outras candidatas representando os 78 municípios da ilha pelo título de Miss Universo Porto Rico.

O concurso Miss Universo permite a participação de pessoas transgénero desde 2012. A espanhola Angela Ponce fez história no Miss Universo 2018, realizado na Tailândia, ao se tornar a primeira mulher transexual a disputar aquele concurso em mais de 60 anos de história. Miss Estados Unidos, R'Bonney Gabriel foi coroada em janeiro deste ano como Miss Universo em Nova Orleans, no sul dos EUA, com a missão de ser a cara da nova etapa da entidade voltada para a defesa da igualdade de género e dos direitos das mulheres.