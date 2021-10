Misteriosa "Equipa A" resgata cães cercados por lava do vulcão Cumbre Vieja

M. A. Hoje às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Pegadas humanas identificadas no local e uma faixa com a mensagem "os cães estão bem" apontam para resgate não oficial. Drone da equipa destacada para salvá-los ficou, por isso, em terra.

A operação de resgate estava preparada mas um misterioso desenvolvimento levou-a a ficar sem efeito. Os cães que estavam presos, há semanas, numa zona cercada por lava do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, nas Canárias, já foram retirados do local e - avança a imprensa espanhola - por um grupo "especial".

Quando a equipa da empresa especializada em trabalhos com drones se preparava para atuar, as imagens recolhidas mostraram que, afinal, os animais já não estavam lá. "Não vimos nada ontem, mas queríamos ter a certeza", contou Jaime Pereira, CEO da Aerocamaras, ao "El País", acrescentando que, ao reverem os voos, conseguiram identificar pegadas humanas no local. Pouco tempo depois, nova surpresa: uma faixa com a mensagem "Força La Palma, os cães estão bem", assinada pela misteriosa "Equipa A".

A confirmar-se o resgate, a verdade é que os seus responsáveis violaram as regras de segurança impostas pelas autoridades na zona afetada pelo vulcão. Os animais iam ser retirados através de um drone (mais potente do que o usado para lhes levar sustento) porque a única forma de chegar a eles era percorrendo zonas onde a lava atingiu temperaturas de 160 graus, segundo medições feitas esta quarta-feira.

Há também um vídeo, de origem desconhecida, já partilhado por um jornal local, a dar conta deste resgate não oficial e a garantir que os cães estão bem. Ainda assim, a sua atual localização continua no segredo dos deuses.