Menos mortos e menos recuperados. Morreram 756 pessoas em 24 horas na Itália

O número de mortes nas últimas 24 horas baixou este domingo para as 756 pessoas pelo segundo dia consecutivo. Depois do recorde no número de recuperados deste sábado, este domingo, 646 pessoas são dadas como curadas da Covid-19.

Nos dados divulgados este domingo pela Proteção Civil italiana dão conta de mais 3851 casos confirmados pelo novo coronavírus face ao dia anterior. Com o balanço deste domingo, o número de vítimas mortais desde o início da pandemia no país sobe para as 10779. O número total de curados é agora superior a 13 mil (13030).