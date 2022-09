Morreu a rainha Isabel II aos 96 anos

JN Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Rainha no Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Isabel II faleceu nesta quinta-feira. Adolescente durante a Segunda Grande Guerra, ascendeu ao trono após a morte do pai, o rei Jorge VI, e foi coroada no ano seguinte, 1953. Esteve 70 anos no poder.

"A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte vão permanecer em Balmoral esta noite e vão regressar a Londres amanhã", pode ler-se numa curta mensagem divulgada nas redes sociais da família real.

PUB

Na década de 1960, viu pulverizar-se o império britânico. Na década seguinte, testemunhou a entrada do Reino Unido no espaço que é hoje a União Europeia. Depois, na crise económica que caracterizou os anos 80, cavando um fosso entre a Direita e a Esquerda, Isabel II personificou um raro polo de união e estabilidade dos britânicos na turbulência do reino. Reinou durante 70 anos, cumprindo o mais longo reinado da Europa.

Isabel Alexandra Maria nasceu em Londres, em 21 de abril de 1926. Era a quadragésima monarca depois do rei Guilherme I (Guilherme, o Conquistador) e trineta da rainha Vitória. Era casada com o príncipe Filipe, duque de Edimburgo. Foi mãe de quatro filhos.

Começou a ter participação na vida pública com a idade de 14 anos. Estudou História Constitucional e Direito, Arte e Música, recebeu formação religiosa do Arcebispo de Cantuária, e foi uma excelente amazona desde a infância. Pouco depois de ter completado 18 anos, foi nomeada Conselheira de Estado, exercendo, pela primeira vez, algumas funções da Coroa. Durante a guerra trabalhou no Serviço Territorial Auxiliar e fez a sua primeira visita oficial ao estrangeiro, com 21 anos, numa deslocação à África do Sul.

Em 2 de junho de 1953, foi coroada rainha na Abadia de Westminster, onde acorreram chefes de Estado e representantes das casas reais europeias. Fez história a transmissão pela televisão da cerimónia e dos festejos da coroação.

Em 1953, Isabel II foi coroada na basílica de Westminter, em Londres, depois de ter sido proclamada rainha no ano anterior, com 25 anos Foto: AFP

Isabel II foi a primeira soberana reinante a ser mãe desde o tempo da rainha Vitória. E desde o início do seu reinado, recebeu, em audiências semanais, 16 primeiros-ministros britânicos, de Winston Churchill a Liz Truss, e tratou questões de Estado com 12 presidentes dos Estados Unidos da América.

Apesar do diminuído papel político (praticamente simbólico) a que se viu reduzida a monarquia britânica após a Segunda Guerra Mundial, Isabel II procurou preservar o caráter unificador da Coroa no espaço político do antigo império.

"Independentemente da irracionalidade que possa existir no desejo de as pessoas concentrarem num rei ou numa rainha o seu amor e dedicação pelo país, a bem cultivada rotina de Isabel II faz sentido", escrevia "Jef McAllister, então editor da delegação de Londres da revista "Time", por ocasião da celebração do 80.º aniversário da soberana britânica, em 2006. Referia o jornalista que se tratava de "um tempo reparador num reinado de 54 anos. A forragem para os tabloides - que foram Carlos e Diana, André e Fergie, ou a morte da rainha-mãe com 101 anos -, tudo isso passou. Carlos casou-se com Camilla, facto que, segundo os cortesãos, devolveu a Isabel II e ao Duque de Edimburgo a garantia da sua tranquilidade".

Ou, como afirmava também Robert Lacey, um dos biógrafos de Isabel II, a longa saga dos Windsor voltara a ter eco na opinião pública: "A rainha tornou-se matriarca no outono da vida, liderando uma família novamente feliz e mais credível, apesar dos traumas que sofreu". Respeitada e popular entre os seus súbditos, Isabel II soube enfrentar as adversidades e teve sobretudo engenho para encontrar formas de percorrer novos caminhos de aproximação ao povo.

A "rainha da Inglaterra", como era vulgarmente designada, sabia transmitir, enquanto monarca, essa intangível e efémera sedução do esplendor real britânico, que explode em momentos especiais, sobretudo aqueles que são programados e personificados por quem percebia realmente do ofício, como acontecia com ela.