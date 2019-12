Morreu mergulhador que salvou jovens de gruta na Tailândia

Hoje às 15:16 Facebook

Um dos mergulhadores que participou na operação de resgaste de 12 rapazes e do treinador de uma gruta na Tailândia, em junho de 2018, morreu com uma infeção do sangue contraída durante o salvamento. Beiret Bureerak esteve em tratamento, mas não melhorou.

O militar dos comandos da Marinha tailandesa foi um dos mergulhadores que ajudou a equipa Wild Boars, da Tailândia, a sair de uma gruta onde tinham ficado presos a 23 de junho de 2018. Os rapazes e o treinador estiveram durante mais de duas semanas encurralados numa gruta na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia.

Foram resgatados todos, sãos e salvos, a 10 de julho de 2018. Beiret Bureerak foi um dos mergulhadores que fez parte das equipas de socorro: terá contraído uma infeção do sangue durante a operação de resgate.

Equipa dos Wild Boars Foto: REUTERS

O mergulhador esteve em tratamento desde essa altura, mas não conseguiu sobreviver 17 meses depois do resgate. A informação da morte foi dada esta sexta-feira pela Marinha da Tailândia.

Um outro mergulhador dos comandos da Marinha tailandesa, Saman Kunan, faleceu na gruta durante a operação de salvamento. O militar entregou uma reserva de oxigénio a uma das crianças da equipa de futebol, sacrificando assim a hipótese de chegar à superfície. Ficou sem oxigénio e foi a única vítima mortal registada, na altura, deste salvamento.