"Noiva" alemã do Estado Islâmico deixou menina Yazidi morrer de sede ao sol

Um tribunal de Munique condenou a dez anos de prisão uma mulher alemã que se juntou ao grupo terrorista Estado Islâmico, por ter deixado morrer de sede ao sol uma menina "escrava" Yazidi de cinco anos. O ato foi, esta segunda-feira, considerado um crime de guerra pelo coletivo de juízes.

Reinhold Baier, juiz presidente do tribunal regional superior daquela cidade do sul da Alemanha, proferiu o veredicto de condenação de Jennifer Wenisch, 30 anos, numa das primeiras decisões em todo o mundo relacionadas com a perseguição do Estado islâmico à comunidade Yazidi.​​​​​​ ​Wenisch foi considerada culpada de "dois crimes contra a humanidade sob a forma de escravidão", bem como de ajuda e cumplicidade no assassinato da rapariga, por não a ter auxiliado quando estava a morrer.

Wenisch e o seu marido, militante do Estado Islâmico, "compraram" uma mulher Yazidi e uma criança como "escravos" domésticos, que mantiveram em cativeiro enquanto viviam em Mossul, Iraque, cidade que se encontrava ocupada pelo Estado Islâmico, em 2015.

"Depois de a menina ter adoecido e molhado o colchão, o marido da acusada acorrentou-a no exterior de casa como castigo e deixou a criança morrer enquanto agonizava de sede debaixo de um calor abrasador", explicaram os procuradores durante o julgamento. "A acusada permitiu que o seu marido o fizesse e não fez nada para salvar a rapariga".

O marido de Wenisch, Taha al-Jumailly, está também a ser julgado num processo separado em Frankfurt, cujo veredicto deverá ser proferido em finais de novembro. Identificada apenas pelo seu nome próprio, Nora, a mãe da rapariga Yazidi testemunhou repetidamente tanto em Munique como em Frankfurt sobre o tormento infligido à sua filha.

Os yazidis são uma comunidade ancestral que vive na zona norte do Iraque e em algumas partes da Síria e da Turquia. Esta minoria religiosa mistura elementos de várias tradições religiosas, como o zoroastrianismo, que chegou a ser a religião maioritária na antiga Pérsia, mas também do Islão e do cristianismo. A minoria é particularmente repudiada pelos islamitas sunitas, que apelidam os yazidis de satânicos.