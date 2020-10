Novo ataque em França: homem abatido a tiro após ameaçar pessoas com arma

JN Hoje às 11:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem armado terá tentado agredir pessoas, esta quinta-feira de manhã, em Avignon, França. O suspeito foi abatido a tiro pela polícia.

A imprensa francesa dá conta de que o homem terá gritado "Allahu Akbar" (Deus é Grande) e ameaçado os cidadãos que lá passavam.

De acordo com a Europe 1, que cita fontes do Ministério do Interior francês, o ataque ocorreu por volta das 11.15 horas (10.15 em Portugal continental).

O agressor acabou abatido a tiro pela polícia.

De recordar que, ao início da manhã, um homem atacou várias pessoas com uma faca na Basílica de Nice, em França, e matou pelo menos duas mulheres e um homem, causando ainda vários feridos.