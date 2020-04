Número de mortes em Itália volta a descer: 570 nas últimas 24 horas

JN Hoje às 17:17 Facebook

O número diário de mortes por Covid-19 em Itália voltou a descer esta sexta-feira, com 570 vítimas mortais nas últimas 24 horas, menos 40 do que no dia anterior.

O país regista assim um total de 18.849 mortes desde o início da pandemia. Foram ainda diagnosticados 3951 novos casos nas últimas 24 horas, menos 253 do que na quinta-feira. O total de infetados em Itália vai em 147.577.

Já o número de pessoas recuperadas passou de 28.470 para 30.455, num aumento de 1985 face ao dia anterior.

Do total de doentes, 66.534 estão isoladas em casa com sintomas ligeiros, 28.242 hospitalizadas e 3.497 nos cuidados intensivos.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 96 mil mortos e infetou quase 1,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em número de casos, com 466.299 infetados e 16.686 mortos.