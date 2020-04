Número de mortes volta a subir em Itália, com mais 610 em 24 horas

Tiago Rodrigues Hoje às 17:11 Facebook

O número diário de mortes em Itália por Covid-19 voltou a aumentar esta quinta-feira, depois de uma descida nos últimos dois dias, com mais 610 vítimas mortais nas últimas 24 horas - mais 68 do que no dia anterior.

Foram diagnosticados 4 305 novos casos de infeção, num aumento de 368 em relação a quarta-feira. Assim, o número total de casos em Itália subiu para 143.626. O número total de mortes vai em 18.279.

Continuam sob vigilância das autoridades 96.877 pessoas, das quais 64.873 se encontram em isolamento domiciliário, 28.399 nos hospitais e 3605 nos cuidados intensivos.

O número de casos recuperados subiu para 28.470, mais 1979 do que na quarta-feira.

A região da Lombardia continua a ser a mais afetada, com 54.802 casos e 10.022 mortes, seguida de Emilia Romagna, com 18.677 casos e 2316 mortes.