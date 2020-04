Número diário de mortos em Espanha continua a descer

JN Hoje às 10:36, atualizado às 11:18 Facebook

O número diário de mortes por Covid-19 em Espanha continua a descer pelo terceiro dia consecutivo: houve mais 674 em 24 horas. Entre sexta e sábado, tinham morrido mais 809 pessoas.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, foram confirmados 6023 novos infetados, o que também confirma a desaceleração do ritmo de progresso da pandemia. No total, o país vizinho acumula mais de 130 mil infetados, dos quais mais de 6800 estão internados nos Cuidados Intensivos, 12 mil morreram e 38 mil recuperaram.