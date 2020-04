Número diário de mortes em Espanha desce: 410 nas últimas 24 horas

Tiago Rodrigues Hoje às 10:19 Facebook

O número diário de mortes por Covid-19 em Espanha desceu, com mais 410 vítimas mortais nas últimas 24 horas (585 no sábado), o número mais baixo dos últimos 28 dias.

De acordo com o último balanço de saúde, 20.453 pessoas morreram no país desde o início da pandemia, enquanto 195.944 foram infetadas e 77.357 foram curadas.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4218 novos casos positivos, uma diminuição também em relação aos últimos dias.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, irá reunir por videochamada, este domingo, com os líderes regionais, depois de ter anunciado no sábado que pedirá ao parlamento que estenda o estado de alerta até 9 de maio devido à crise do novo coronavírus. Sánchez também anunciou que o Executivo irá propor que, a partir de 27 de abril, sejam permitidas saídas com restrições para menores de 12 anos.