O mistério adensa-se: novo monólito encontrado na Califórnia

Poucos dias depois do misterioso "monólito" no deserto de Utah ter desaparecido sem deixar rasto, uma estrutura muito semelhante foi encontrada no topo de uma montanha na costa central da Califórnia, também nos EUA.

Um jornal local da pequena localidade de Atascadero relata que um "monólito" de metal foi encontrado inesperadamente no topo da montanha Pine, na última quarta-feira. A estrutura já despertou o interesse da população local, com dezenas de pessoas a caminhar até ao local para ver a estrutura e partilhar fotos ao seu lado nas redes sociais.

Tal como o "monólito" de Utah, o "monólito" de Pine parece ser feito em aço inoxidável e é um prisma triangular com cerca de 3 metros de altura, cujos painéis laterais são soldados e presos com rebites, segundo "The Atascadero News".

Contudo, a estrutura gémea de Pine com cerca de 45 centímetros de largura parece ser uns centímetros mais estreita do que a encontrada no deserto vermelho. Também não está incrustada no solo como estava a de Utah, podendo aparentemente ser empurrada com um impulso forte, segundo aquele jornal.

O "monólito" encontrado misteriosamente no deserto de rochas vermelhas do Utah despertou a imaginação do mundo depois de ter sido descoberto a 18 de novembro, por uma equipa da Divisão de Recursos da Vida Selvagem, que sobrevoava o local de helicóptero para contabilizar a população de carneiros selvagens na região.

Apesar de a localização não ter sido oficialmente revelada, um utilizador da Reddit rastreou a rota daquele voo até desaparecer do radar (indício de que deveria ter pousado) e divulgou as coordenadas do monólito naquela rede social, depois de confirmar a informação no Google Earth.

Os mais atentos e curiosos não deixaram escapar a oportunidade e foram vários aqueles que anunciaram no Instagram ter alcançado o objeto de metal.

Entretanto, durante a noite da última sexta-feira, foi removido por desconhecidos, segundo indicou o Departamento de Gestão do Território numa mensagem na rede social Facebook.

O que também continua por descobrir é sua origem. Diversas teorias surgiram nos últimos dias nas redes sociais, das mais insólitas, sugerindo a sua instalação por extraterrestres ou por algum fã do filme "2001: Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick, até à sua criação por algum artista minimalista, como o já falecido John McCracken. Para já, prevalece, contudo, a teoria de que tratar-se-á de uma instalação artística ainda não reivindicada.

Outra estrutura parecida também terá surgido, entretanto, nas montanhas da Roménia, em Piatra Neamt, mas de qualidade duvidosa.