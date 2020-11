Objeto inesperado descoberto no meio do deserto de Utah

JN Hoje às 21:12 Facebook

Foi durante uma viagem de helicóptero, que sobrevoava a paisagem vermelha do deserto de Utah, nos EUA, que uma equipa da Divisão de Recursos da Vida Selvagem descobriu um monólito no meio do nada, na passada quarta-feira. A sua origem é desconhecida, mas já há várias teorias a surgir nas redes sociais, entre a vida extraterrestre e os fanáticos do filme "2001: Odisseia no Espaço".

A estranha estrutura de metal reluzente, com 3 a 3,6 metros de altura e incrustada entre as rochas avermelhadas, chamou a atenção do biólogo que seguia a bordo e fazia parte da equipa de funcionários públicos que por ali andava com o objetivo de contabilizar a população de carneiros selvagens na região. O piloto recuou a seu pedido, voltou a sobrevoar aquela zona e posou o aparelho para a tripulação ver de perto o monólito.

Incrédulos com o que viam, não resistiram em brincar com a situação, recordou o piloto Bret Hutchings, em declarações à estação de televisão local KSLTV. "Foi a coisa mais estranha que os meus olhos encontraram em tantos anos de voo", disse.

Como ainda não há informações relativas à origem do objeto misterioso, não tardaram a surgir as mais insólitas teorias. Para o piloto do helicóptero, a obra terá sido ali colocada por "algum artista new wave" ou um grande fã de "2001: Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick, uma vez que no filme surgem imponentes monólitos, criados por uma espécie alienígena.

O departamento de segurança pública de Utah divulgou as imagens do monólito metálico e questionou nas redes sociais o que poderia estar por detrás dele. As respostas não tardaram a surgir. Houve quem sugerisse em jeito de brincadeira que se tratava de um sinal da presença de extraterrestres, mas também quem considerasse ser apenas uma instalação artística.

A localização exata do monólito não foi revelada pelas autoridades, para evitar que os aventureiros amadores se deslocassem àquela região e se perdessem nas suas montanhas.