Oligarca russo morre em queda de terceiro andar de hotel na Índia

O "político eleito mais bem pago" da Rússia, que já tinha criticado a guerra de Vladimir Putin na Ucrânia, foi encontrado morto após uma misteriosa queda do terceiro andar de um hotel na Índia.

Pavel Antov, membro do principal partido pró-Putin Rússia Unida, estava numa viagem para comemorar o seu 66.º aniversário.

A imprensa indiana relatou que o magnata russo "saltou" do telhado do hotel e foi encontrado numa poça de sangue. O seu guia turístico levou-o para o hospital, mas Antov foi declarado morto por um médico.

Por sua vez, o Cônsul Geral da Rússia em Calcutá, Alexei Idamkin, disse à agência de notícias TASS que Antov "caiu" da janela de um hotel em Rayagada, no estado de Odisha. "Estamos a acompanhar de perto a investigação e a receber todas as informações da polícia de Odisha", disse o diplomata.

Em junho, Antov, um dos maiores produtores de carne e salsichas da Rússia, criticou a guerra e os ataques aéreos em Kiev como "terror" russo. Depois, retirou o comentário e pediu desculpa, falando de "um infeliz mal-entendido" e um "erro técnico". O oligarca insistiu que "sempre apoiou o presidente" e apoiou os objetivos da operação militar de Putin.

Antov morreu dois dias depois de um amigo, Vladimir Budanov, de 61 anos, que também estava nessa viagem, ter também morrido devido a um "ataque cardíaco". A imprensa russa relatou que a polícia indiana "não descarta a possibilidade de que Pavel Antov possa ter ficado deprimido com a morte do amigo e cometido suicídio".

O oligarca russo, que foi listado como o funcionário eleito mais bem pago da Rússia em 2019, era casado e deixa uma filha.

Mortes misteriosas de oligarcas russos

A contagem de oligarcas mortos em circunstâncias misteriosas desde a invasão da Ucrânia continua a aumentar. A morte de Antov surge depois do falecimento de Dmitry Zelenov, um magnata russo da construção, que morreu após cair de escadas no dia 9 de dezembro na cidade de Antibes, em França. As circunstâncias da morte de Zelenov são semelhantes às de Anatoly Gerashchenko, ex-diretor do Instituto de Aviação de Moscovo (IAM), que caiu pelas escadas no local de trabalho, há menos de três meses.

Por sua vez, a morte de Anatoly Gerashchenko aconteceu menos de duas semanas após do falecimento do responsável russo pelos assuntos do Ártico, Ivan Pechorin, que caiu "borda fora" durante uma viagem de barco.

Outros exemplos são a morte, em setembro, do magnata do petróleo Ravil Maganov, de 67 anos, morreu após cair da janela do sexto andar de um hospital em Moscovo. Antes, em maio, Alexander Subbotin que era quadro superior na Lukoil foi encontrado morto, alegadamente devido a um ataque cardíaco.