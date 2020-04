OMS admite uso generalizado de máscaras em países com menos condições de higiene

JN/Agências Hoje às 17:35 Facebook

A Organização Mundial de Saúde admitiu esta segunda-feira o uso generalizado de máscaras pela população para conter a pandemia da Covid-19 em países em que o distanciamento social e as lavagens frequentes das mãos não possam garantidos

Em conferência de imprensa na sede da organização, em Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que esta segunda-feira foram emitidas novas orientações para ajudar países a decidir sobre o alargamento das recomendações para uso de máscaras de proteção.

Tedros Ghebreyesus frisou que as máscaras devem continuar a ser uma prioridade para profissionais de saúde e outras pessoas na linha da frente contra o novo coronavírus e alertou que o uso generalizado pode agravar a escassez destes materiais de proteção.

Para já, a OMS vai ajudar os países que ponderem alargar o uso de máscaras a tomar uma decisão, admitindo que possam ser usadas em "comunidades onde outras medidas [de proteção contra o contágio], como lavagem das mãos e distanciamento físico sejam mais difíceis de alcançar por causa de falta de acesso a água ou alojamentos sem condições", referiu.

Tedros Ghebreyesus salientou que a investigação sobre o uso de máscaras é limitada e encorajou os países que as generalizem para estudarem a eficácia da medida e partilharem as conclusões com o resto do mundo.

"A Organização Mundial de Saúde tem estado a avaliar o uso mais alargado de máscaras cirúrgicas e não cirúrgicas" e hoje pretende lançar "um guia e critérios para ajudar os países a tomar essa decisão".

A orientação da OMS continua a ser que as máscaras cirúrgicas sejam prioritariamente usadas por profissionais de saúde "na linha da frente da resposta à pandemia", assinalando que são escassas para as necessidades atuais, o que põe estes profissionais em perigo.

"Em instalações de saúde, a OMS continua a recomendar o uso de máscaras cirúrgicas, respiratórias e outro equipamento de proteção pessoal para profissionais de saúde", declarou.

"Preocupa-nos que o uso em massa de máscaras cirúrgicas pela população em geral possa exacerbar a falta destas máscaras especializadas para as pessoas que delas mais precisam", acrescentou.

O diretor-geral da OMS salientou que não existe nenhuma "bala de prata" e que, "só por si, as máscaras não conseguem travar a pandemia".

"As nações devem continuar a procurar, testar, isolar e tratar cada caso e todos os seus contactos", defendeu.