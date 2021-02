OMS alerta para impacto catastrófico da pandemia no tratamento do cancro

JN/Agências Hoje às 12:13 Facebook

A OMS Europa alertou, esta quinta-feira, para o impacto da pandemia de covid-19 no tratamento do cancro, que considerou catastrófico, apontando interrupções nos serviços em um terço dos países da região.

"O impacto da pandemia sobre o cancro na região é catastrófico", disse o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) na Europa, Hans Kluge, no Dia Mundial do Cancro.

Entre os 53 países da região para a OMS (incluindo vários países da Ásia Central), um em cada três países interrompeu parcial ou totalmente os seus serviços oncológicos por causa da mobilização contra a pandemia e das restrições de viagens.

"Alguns países tiveram escassez de medicamentos anticancerígeno e muitos registaram uma queda significativa em novos diagnósticos de cancro, mesmo em países mais ricos", observou Kluge, em comunicado, apontando o agravamento das desigualdades devido à crise económica.

Na Holanda e na Bélgica, durante o primeiro confinamento na primavera de 2020, o número de cancros diagnosticados caiu 30 a 40% e no Quirguistão caiu 90% em abril de 2020, disse o responsável.

A OMS prevê que os atrasos no diagnóstico e tratamento no Reino Unido levem a um aumento de 15% nas mortes por cancro colorretal e 9% por cancro de mama nos próximos cinco anos.

Na região europeia, o cancro, a diabetes e as doenças respiratórias crónicas são responsáveis por mais de 80% das mortes a cada ano.

A OMS pretende mobilizar novamente as autoridades com uma iniciativa focada em particular na prevenção, deteção precoce e acesso para todos ao diagnóstico e tratamento.