Os 10 terramotos mais mortíferos da História

Um sismo causou mais de dois mil mortos e milhares de feridos, esta segunda-feira, na Turquia e na Síria. Recorde os terramotos mais mortíferos da História.

830 mil mortos em Shaanxi

O sismo mais fatal de sempre foi registado em Shaanxi, na China, em 1556. Na manhã de 23 de janeiro desse ano, um terramoto de magnitude 8 na escala de Richter fez mais de 100 mil mortos diretos, aos quais se juntaram mais de 700 mil pessoas que migraram ou morreram de fome e pragas, totalizando uma perda total de 830 mil pessoas. O sismo afetou mais de 97 condados e destruiu mais de 1300 quilómetros quadrados.

Sismo no Haiti em 2010

Um terramoto de magnitude 7 atingiu o Haiti às 16.53 horas de 12 de janeiro de 2010, seguido por pelo menos 52 réplicas nos 12 dias que se seguiram. Estimativas revelaram que o sismo fez entre 100 mil e 316 mil mortos. Segundo o governo do Haiti, 250 mil residências e 30 mil edifícios comerciais colapsaram ou ficaram danificados.

Turquia no topo dos sismos mais mortíferos

A Turquia ocupa o terceiro e quarto lugares dos terramotos mais fatais de sempre. No ano 115, 260 mil pessoas morreram num sismo de magnitude 7,5 em Antáquia. A antiga cidade síria Apameia ficou destruída e Beirute sofreu graves danos.

No ano 525, outras 250 mil pessoas morreram na mesma cidade, vítimas de um sismo de magnitude 7. Vários danos foram causados por incêndios combinados com fortes ventos.

Mais de 240 mil mortos e 85% de edifícios colapsados em Tangshan

Em 1976, um terramoto de magnitude 7,5 na cidade chinesa de Tangshan matou 242.769 pessoas. Estima-se que até 85% dos edifícios colapsaram. Quase todas as estruturas tinham sido projetadas e construídas sem considerações sísmicas.

"Terramoto de 1139 em Ganja"

Pouco documentado, o chamado "Terramoto de 1139 em Ganja" ocorreu no Azerbaijão. Um sismo de magnitude desconhecida matou cerca de 230 mil pessoas.

Sismo de 9,1 na Indonésia em 2004

Em 2004, um terramoto de magnitude 9,1 em Sumatra, na Indonésia, levou a uma série de grandes tsunamis entre 15 e 30 metros de altura. O desastre matou 227.899 pessoas de 14 países, sendo a Indonésia a região mais atingida, seguida pelo Sri Lanka, Índia e Tailândia. Não havia nenhum sistema de alerta de tsunami instalado.

200 mil mortos em antiga cidade do Irão

Um terramoto de magnitude 7,9 matou cerca de 200 mil pessoas em Damghan, no Irão, no ano 856. Estima-se que a extensão da área danificada foi de 354 quilómetros de comprimento. Teoriza-se que a antiga cidade de Šahr-e Qumis ficou tão danificada que foi abandonada após o terramoto.

Inverno aumentou mortes em sismo na Gansu

Em 1920, 200 mil pessoas morreram em Gansu, na China, na sequência de um terramoto de magnitude 8,3. Sete províncias e regiões sofreram danos e, em algumas cidades, quase todos os edifícios desabaram ou ficaram soterrados por deslizamentos de terra. Algumas pessoas morreram devido à exposição ao frio: o medo de réplicas fez com que os sobreviventes se protegessem em abrigos temporários que eram inadequados para o inverno rigoroso.

Cidade da Arménia tomada pelo emir do Azerbaijão

Um sismo destruiu a cidade de Dvin, na Arménia, e matou 150 mil pessoas no ano 893. Com apenas 100 edifícios de pé, a cidade foi tomada e transformada numa base militar por Muhammad ibn Abi'l-Saj, o emir do Azerbaijão.

Tóquio destruída por um sismo, um tsunami e um tornado

Em 1923, um terramoto de magnitude 7,9 atingiu Tóquio, no Japão, e matou 142.807 pessoas. O sismo causou um tsunami com 12 metros de altura, provocou vários incêndios que, combinados com um tornado, se difundiram rapidamente pela região.