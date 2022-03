Os extravagantes iates dos oligarcas russos: o mais caro custa 550 milhões de euros

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:59 Facebook

Multimilionários russos possuem embarcações luxuosas, mas as sanções internacionais obrigam-nos a procurar alternativas mais seguras, como as Maldivas.

Petróleo, aço e outras indústrias são as origens das fortunas dos maiores oligarcas da Rússia. O dinheiro que possuem permite ter uma vida rodeada de grandes luxos. Mas a guerra na Ucrânia constituiu, para alguns, um rude golpe. A comunidade internacional impôs sanções aos russos mais ricos, apreendendo e congelando bens e ativos que têm em vários países.

Alguns deslocaram os seus luxuosos iates para as Maldivas, destino onde, pelo menos por enquanto, estão a salvo das sanções. França, Alemanha e Itália são as nações que já começaram as apreensões. É o caso de Alisher Usmanov, que viu o seu iate "Dilbar" ser apreendido na cidade de Hamburgo. Ou Igor Sechin, que teve a sua embarcação confiscada pelas autoridades francesas.