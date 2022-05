Patron, o cão herói, foi homenageado por Zelensky

Inês da Silva Hoje às 14:22 Facebook

Patron, um jack russell terrier, foi homenageado pelo presidente da Ucrânia, numa cerimónia, em Kiev. O cão de dois anos ficou conhecido por ajudar a encontrar mais de 200 dispositivos explosivos desde o início da invasão russa.

Patron, que significa "munição", em ucraniano, é o novo herói de quatro patas da Ucrânia. O jack russell terrier tem dois anos e tornou-se uma estrela nacional por ter ajudado os técnicos de minas e armadilhas a encontrar mais de 200 dispositivos explosivos russos.

Este domingo, o cão foi homenageado, em Kiev, pelo presidente Zelensky, pelos serviços prestados durante a guerra. "Quero homenagear todos os nossos heróis, incluindo o pequeno e maravilhoso 'soldado' Patron, que ajuda, não apenas a detetar explosivos, mas também a ensinar aos nossos filhos as regras de segurança necessárias em áreas onde há ameaças de minas", disse o presidente, durante a cerimónia.

Enquanto visitava o país, Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadiano, marcou presença na conferência, anunciando que o Canadá enviará mais armas e equipamentos para a Ucrânia. Durante a entrega das medalhas a Patron e ao seu dono, Myhailo Iliev, o primeiro-ministro, Trudeau, apalpou os bolsos como se estivesse a procurar biscoitos para o cão.

Patron tornou-se um ponto fulcral do patriotismo ucraniano e aparece regularmente em vídeos nos canais oficiais dos média ucranianos. O "patudo" é uma estrela nas redes sociais e conta com mais de cem mil seguidores no Instagram e mais de 10 mil seguidores no Twitter.

