Pelo menos 98 mortos em onda de calor no norte da Índia

Pelo menos 98 pessoas morreram e mais de 450 tiveram de ser assistidas nos hospitais devido à onda de calor que está a afetar os estados indianos de Bihar e Uttar Pradesh, no norte do país.

Em Balia, o município mais afetado do Uttar Pradesh, com temperaturas superiores a 42ºC, morreram 54 pessoas (23 na quinta-feira, 20 na sexta-feira e 11 no sábado), por desidratação ou por patologias prévias agravadas pelo calor, refere a agência Europa Press, que cita o canal indiano NDTV.

O hospital local recebeu mais de 400 pessoas desde quinta-feira e nas últimas horas chegou uma equipa de especialistas da capital do estado, Lucknow, para averiguar se existe algum tipo de doença respiratória que tenha acelerado a gravidade dos sintomas, acrescenta.

O boletim diário mostra uma temperatura média superior a 44°C nos distritos do Uttar Pradesh, com Shaykhpura a liderar, com uma máxima de 45,1°C.

O alerta de calor no Estado manter-se-á pelo menos até segunda-feira.

No sábado, as autoridades tinham apelado às pessoas com mais de 60 anos para permanecerem em casa durante o dia.

A onda de calor não é o único fenómeno extremo que a Índia enfrenta neste momento, tendo o Hindustan Times noticiado que uma tempestade no estado de Assam, no extremo nordeste do país, já provocou pelo menos um morto e mais de 37.500 pessoas afetadas pelas inundações.