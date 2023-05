Polícia sérvia deteve suspeito de ataque que fez oito mortos e 13 feridos

JN/Agências Hoje às 09:06 Facebook

A televisão estatal sérvia noticiou, esta sexta-feira de manhã, que a polícia deteve um homem suspeito de matar pelo menos oito pessoas e ferir outras 13, no segundo ataque com arma de fogo no país em dois dias.

O suspeito foi detido perto da cidade de Kragujevac, no centro da Sérvia, cerca de 100 quilómetros a sul de Belgrado.

As informações sobre a detenção seguiram-se a uma busca que durou toda a madrugada, efetuada por centenas de polícias, que isolaram uma zona a sul de Belgrado, onde o ataque teve lugar.

O atacante disparou a partir de um carro em movimento, na passagem por três localidades sérvias, perto de Mladenovac, a cerca de 50 quilómetros a sul da capital.

O tiroteio ocorreu um dia depois de um rapaz de 13 anos ter usado as armas do pai para matar oito colegas e um vigilante numa escola em Belgrado.

Embora a Sérvia esteja repleta de armas que sobraram das guerras dos anos 90, o ataque na escola foi o primeiro na história moderna do país. Em 2013, um veterano de guerra matou 13 pessoas numa aldeia do centro da Sérvia.

O ministro do Interior sérvio, Bratislav Gasic, classificou este último ataque como "um ato terrorista", segundo a imprensa estatal.