Portugal é o terceiro país com uma imagem mais negativa da Rússia

Maria Oliveira Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa sondagem para aferir as atitudes para com a democracia, há uma forte polarização entre o Ocidente e o resto do mundo relativamente às perceções atuais sobre a Rússia. De 31 países a favor do corte dos laços económicos com a Rússia, 20 são europeus. Portugal é um dos países que tem uma imagem mais negativa do país liderado por Putin.

Um inquérito global realizado pela Alliance for Democracies, organização com sede em Copenhaga, na Dinamarca, para aferir as atitudes face à democracia, mostrou que a maioria das opiniões negativas face à Rússia estão nas democracias liberais ocidentais.

No Índice Anual de Perceção da Democracia, realizado após a invasão da Ucrânia e que contou com a participação de 52 países altamente povoados na Ásia, América Latina, Estados Unidos (EUA) e Europa, consta que 55% dos europeus inquiridos são a favor do corte dos laços económicos com a Rússia devido à invasão da Ucrânia por Vladimir Putin. Já na Ásia, houve uma maioria contra. Na América Latina a opinião foi igualmente dividida.

No ranking de países com uma imagem mais negativa da Rússia, Portugal aparece em terceiro lugar (79%), apenas superado pela Polónia (87%) e pela Ucrânia (80%). Suécia (77%), Itália (65%), Reino Unido (65%), Estados Unidos (62%) e Alemanha (62%) também apresentam uma opinião negativa face ao regime de Vladimir Putin. Mesmo na Hungria, cujo primeiro-ministro, Viktor Orbán, é um aliado do líder russo, 32% têm uma visão negativa da Rússia. Já na Venezuela, muitas vezes vista como apoiada pela Rússia, a população local tem uma visão negativa do país de 36%.

Mas nem todos os países têm uma visão negativa do regime de Putin. Países como a Índia (36%), Argélia (29%), Indonésia (14%), Arábia Saudita (11%), Egito (7%) e Marrocos (4%) e apresentam uma visão positiva face à Rússia.

De facto, as opiniões negativas sobre a Rússia limitam-se, em grande parte, à Europa e a outras democracias liberais. A favor do corte dos laços económicos com a Rússia estão 31 países. Desses, 20 são europeus.

Do lado dos que não veem a guerra como motivo para cortar laços com o país liderado por Putin estão a Grécia, Quénia, Turquia, China, Israel, Egito, Nigéria, Indonésia, África do Sul, Vietname, Argélia, Filipinas, Hungria, México, Tailândia, Marrocos, Malásia, Peru, Paquistão e Arábia Saudita. Na Colômbia, as opiniões estão igualmente divididas.

PUB

Embora os diplomatas russos apontem as conclusões da sondagem como prova de que a opinião pública global não partilha as interpretações ocidentais dos acontecimentos na Ucrânia, o nível de desconfiança da Rússia em alguns países foi elevado.

Uma ajuda que não chegou

Ainda que as opiniões sobre a Rússia sejam contraditórias, foi notória uma união no que diz respeito à simpatia face à Ucrânia. Na sondagem, quase metade dos inquiridos globalmente (46%) disse que a União Europeia, os Estados Unidos e a NATO estavam a fazer muito pouco para ajudar a Ucrânia e apenas 11% disseram que já foi feito demasiado.

Na América Latina, 62% dos inquiridos consideram que a NATO fez muito pouco para ajudar. Na Europa, essa percentagem desce para 43%. Já a China apresenta uma opinião distinta, com 34% dos inquiridos a dizer que os EUA fizeram demasiado para ajudar.