Português esfaqueado pelo filho menor em Espanha

JN Hoje às 09:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Um emigrante português em Espanha e a mulher foram esfaqueados pelo filho na madrugada de domingo.

A agressão aconteceu na casa da família, uma moradia na zona de Fuencarral-El Pardo, em Madrid, cerca das 2.30 horas de domingo (menos uma em Portugal continental).

O menor usou uma arma branca para atacar a mãe, espanhola de 59 anos, que ficou com uma ferida na cara. O pai, português de 59 anos, sofreu um corte de três centímetros de profundidade no tórax e outro de cinco no estômago, informaram a agência de notícias espanhola Efe e o "El Mundo", citando fontes médicas e policiais. Depois de terem chamado socorro, as vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital de La Paz, na capital espanhola, onde foram internadas em estado considerado grave mas estável.

A motivação por detrás da agressão está a ser investigada pela Polícia Nacional, que esteve no local da agressão, juntamente com a Polícia Municipal de Madrid, e deteve filho do casal, quase com 18 anos.

O jovem deverá ser presente a juiz durante esta segunda-feira.