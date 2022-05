Presidente croata ameaça vetar entrada da Suécia e da Finlândia na NATO

JN/Agências Hoje às 18:21 Facebook

O presidente da Croácia, Zoran Milanovic, ameaçou, esta terça-feira, vetar o convite à Finlândia e à Suécia para aderirem à NATO, até que seja alterada a lei eleitoral na Bósnia-Herzegovina, que considera discriminar os croatas bósnios.

"Eu, como presidente da Croácia, na cimeira da NATO, darei o meu veto ao convite (à Finlândia e à Suécia), se o consentimento for solicitado a esse nível", disse Milanovic.

Seja como for, Milanovic também reconheceu que não estará em condições de exercer esse veto durante a próxima cimeira da NATO em Madrid, no final de junho, já que o presidente croata, com funções protocolares e representativas, não estará envolvido no processo de admissão de novos membros da organização, sendo o Parlamento que deverá dar aprovação de decisão.

Milanovic criticou ainda o Governo do seu país, chefiado pelo primeiro-ministro conservador Andrej Plenkovic, de se composto por "traidores" à pátria e de estar ao serviço de Bruxelas.

O presidente não esclareceu que relação a possível entrada da Finlândia e da Suécia na NATO - em plena guerra na Ucrânia - tem com uma lei eleitoral na Bósnia, país que não faz parte da União Europeia (UE) ou da NATO.

A lei eleitoral bósnia deverá ser alterada pelo Parlamento da Bósnia-Herzegovina, país dividido em três grupos étnicos: bósnios (muçulmanos), sérvios e croatas.

Na segunda-feira, Plenkovic acusou o presidente Milanovic de se comportar como um "agente russo" e de causar um dano ao prestígio da Croácia, com os seus comentários sobre esta questão.