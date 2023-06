Príncipe William quer acabar com pessoas sem-abrigo no Reino Unido

JN Hoje às 10:53 Facebook

O príncipe William disse, na primeira entrevista como príncipe de Gales, que os seus filhos "definitivamente serão expostos" à situação das pessoas sem-abrigo. O herdeiro ao trono britânico prepara-se para lançar um novo projeto de cinco anos para lidar com o problema.

Numa entrevista ao "Sunday Times", o príncipe William referiu que tem pensado no momento certo para levar os três filhos - George, de nove anos; Charlotte, de oito; e Louis, cinco - a um abrigo, à semelhança do que fez a sua mãe, a princesa Diana, quando William completou 11 anos em 1993. O herdeiro ao trono britânico, ocupado pelo pai, Carlos III, afirmou que quer acabar com as pessoas sem-abrigo no Reino Unido e que os filhos saibam que "alguns de nós precisam de uma mão amiga".

William contou que já conversou com os filhos, enquanto os levava para a escola, sobre as pessoas que podem encontrar sentadas no exterior dos supermercados. "Quando estávamos em Londres, a conduzir de um lado para o outro, costumávamos ver pessoas sentadas do lado de fora dos supermercados e conversávamos sobre isso. Eu dizia às crianças: 'Por que estão aí? O que está a acontecer?' Acho que é do interesse de todos nós, é a coisa certa a fazer, expor as crianças, no momento certo, no diálogo certo, para que tenham um entendimento", explicou. "Eles [vão] crescer sabendo que, na verdade, alguns de nós são muito afortunados, alguns de nós precisam de um pouco de ajuda, alguns de nós precisam de fazer um pouco mais onde pudermos para ajudar os outros melhorar as suas vidas."

No final deste mês, o príncipe vai lançar "um projeto realmente grande" da instituição de caridade, a Royal Foundation. William espera que forneça "condições de vida em todo o país que melhorem a vida das pessoas". O herdeiro ao trono está particularmente preocupado com a falta de habitação dos jovens. O príncipe também revelou que existem planos de habitação social no Ducado da Cornualha - a propriedade dada ao herdeiro do trono.

Até aqui, o príncipe William pronunciou-se principalmente sobre a questão da saúde mental.