Quatro irmãos resgatados com vida ao fim de 40 dias perdidos na selva da Colômbia

As quatro crianças, que estavam desaparecidas desde o dia 1 de maio na floresta amazónica da Colômbia, foram resgatadas com vida, na sexta-feira. A mais velha tem 13 anos, uma tem nove, outra tem quatro e a mais nova tem apenas um ano de vida.

A aeronave Cessna 206 no qual viajavam os quatro irmãos, a mãe e dois pilotos desapareceu dos radares no dia 1 de maio nas proximidades de San José del Guaviare, em Caquetá, no sul da Colômbia. Os três adultos a bordo morreram, mas as crianças de 13, nove, quatro e um ano de idade sobreviveram ao acidente.

O avião foi encontrado a 15 de maio, com a frente esmagada contra o chão no meio de uma densa vegetação, e nas buscas foram encontradas "provas de vida", como pegadas, fruta mastigada ou um abrigo improvisado. As crianças desaparecidas tornaram-se o foco de uma enorme operação de resgate, que envolveu dezenas de soldados e a população local.

"Eles estavam sozinhos e conseguiram um exemplo de sobrevivência que ficará na história", disse o presidente colombiano, Gustavo Petro, garantindo que foi um "dia mágico".

As quatro crianças foram transportadas de avião para a capital do país, Bogotá, onde as ambulâncias as levaram para o hospital para receberem cuidados médicos.

Gustavo Petro já tinha anunciado, a 17 de maio, que as crianças tinham sido encontradas vivas, mas a informação não era verdadeira, e o presidente retratou-se no dia seguinte.