Queda de caça militar britânico no Mar Mediterrâneo foi filmada

Um analista naval partilhou, na sua conta no Twitter, o vídeo do momento da queda do jato F-35 britânico durante operações de rotina no Mar Mediterrâneo, em meados de novembro.

O incidente partilhado nas redes sociais aconteceu no dia 17 de novembro, quando um caça F-35 da Marinha Real britânica caiu à água logo após a descolagem, obrigando o piloto a ejetar-se.

Na passada segunda-feira, o analista naval partilhou um vídeo do momento da descolagem do avião militar na sua conta do Twitter com a seguinte legenda "Bem, graças a Deus ele está connosco! Isto é tudo que posso dizer".

O vídeo terá sido captado pelas câmaras de vigilância do navio porta-aviões e mostra que o jato, em vez de ganhar velocidade à medida que sobe a rampa, perde potência e acaba por cair no mar. No vídeo também se consegue ver o piloto a ser ejetado.

Num comunicado da passada segunda-feira, o Ministério da Defesa admitiu ter conhecimento do vídeo que anda a circular nas redes sociais, mas que ainda é precoce comentar as causas que levaram à queda do jato.

Apesar de a investigação ainda estar a decorrer, acredita-se que a causa do acidente terá sido um erro técnico, quando uma capa para a chuva foi deixada no avião por esquecimento, segundo avançou o jornal "The Sun".

O F-35 de "quinta geração" é uma das plataformas de armas aéreas mais caras do mundo. O Reino Unido assinou um acordo no valor de nove mil milhões de libras (10,7 mil milhões de euros) para comprar 28 aeronaves até 2025.