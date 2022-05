Tiroteio em escola do Texas mata 14 alunos e um professor

Rita Salcedas Hoje às 21:47, atualizado às 22:54 Facebook

Dezasseis pessoas morreram, esta terça-feira, naquele que já é o tiroteio mais mortal numa escola em toda a história do Texas.

Um jovem de 18 anos abriu fogo numa escola primária na cidade de Uvalde, no Texas, esta terça-feira, matando pelo menos 15 pessoas, entre as quais 14 alunos, com idades entre os cinco e os 11 anos, e um professor. O suspeito, identificado como Salvador Ramos, foi abatido pela Polícia, elevando para 16 o balanço total de mortes causadas pela sangria que hoje atingiu a Robb Elementary School, casa para 600 alunos.

De acordo com as autoridades, o jovem, morador nas proximidades, entrou no estabelecimento de ensino com um revólver e uma espingarda, antes do meio-dia (hora local), abrindo fogo sobre a comunidade escolar. "Atirou e matou, de forma terrível e incompreensível, 14 alunos e um professor", confirmou o governador regional, Greg Abbott, sobre este que, segundo a imprensa local, é o tiroteio numa escola mais mortal da história do estado do Texas e que ocorreu quatro anos depois de um atirador ter matado dez pessoas numa escola secundária na cidade de Houston.

Segundo a estação de televisão KHOU 11, sediada no Texas, o atirador terá matado a avó antes de avançar para a escola.

Ainda não foram revelados mais detalhes sobre o suspeito nem sobre as motivações do ataque.