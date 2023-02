Rapper AKA assassinado a tiro à saída de um restaurante na África do Sul

JN/Agências Hoje às 09:13 Facebook

Um dos rappers mais populares da África do Sul, Kiernan Forbes, conhecido por AKA, foi assassinado a tiro na noite de sexta-feira quando saía de um restaurante em Durban, no sudeste sul-africano, anunciou a família do cantor.

"É com grande tristeza que soubemos da morte de nosso amado filho de 35 anos", escreveram os pais do 'rapper', Tony e Lynn Forbes, na rede social Twitter.

A estrela do hip-hop, também compositor, produtor musical, cantor e empresário sul-africano, ganhou vários prémios na África do Sul e foi indicado uma vez como candidato ao MTV Europe Music Award.

AKA foi assassinado na noite de sexta-feira ao lado de um amigo, quando saíam de um restaurante e se dirigiam para o carro do 'rapper'.

"Terão sido abordados por dois suspeitos armados que atravessaram a rua na sua direção e abriram fogo à queima-roupa", disse a polícia em comunicado.

O motivo ainda é desconhecido e a polícia abriu uma investigação.

Os tiroteios são comuns na África do Sul, que tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo.

Muitas pessoas têm licença de porte de armas de fogo para proteção pessoal, mas há muitas mais armas ilegais em circulação.