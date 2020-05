Relatório: China escondeu gravidade do vírus para agarrar proteções

R. S. Ontem às 23:28, atualizado hoje às 00:05 Facebook

Novo relatório aproxima as autoridades norte-americanas da teoria de que China encobriu a extensão do surto do novo coronavírus e o seu grau de infeciosidade, enquanto açambarcava equipamentos de proteção para responder à doença.

Numa altura em que Donald Trump e os seus homens têm insistido na culpabilização do Governo chinês - até com conspirações à mistura - pela forma "lenta" e "secreta" como lidou com o surto de covid-19, um relatório de quatro páginas do Departamento de Segurança Interna dos EUA - datado de 1 de maio e obtido pela agência "The Associated Press" (AP) - dá conta de que os chineses "ocultaram intencionalmente a gravidade" da pandemia no início de janeiro.

A análise, não secreta mas marcada como "apenas para uso oficial", concluiu que, ao mesmo tempo que a China tranquilizava o seu povo e os outros povos, substimando a gravidade do vírus desconhecido, aumentava acentuadamente as importações e diminuía as exportações de equipamentos médicos e proteção social, como máscaras, luvas e aventais cirúrgicos. O relatório indica mesmo que a China deixou passar grande parte de janeiro até informar a Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a verdadeira ameaça contagiosa, para que pudesse mandar vir equipamentos do estrangeiro. Tentando encobri-lo, aponta o documento, o Governo de Xi Jiping ainda negou que houvesse restrições às exportações e atrasou o fornecimento dos dados comerciais. Conclusões que se baseiam na "probabilidade de 95% de as mudanças no comportamento das importações e exportações chinesas não estarem dentro do intervalo normal", diz a AP, com base no relatório.

Teses norte-americanas

Por convicção ou por jogo político, para abafar críticas à gestão da pandemia nos EUA, a verdade é que a Administração de Donald Trump tem endurecido, nos últimos dias, o discurso contra a China, acusando-a de ser, com base em informações não verificadas e rejeitadas pela OMS, a responsável pela pandemia. Primeiro, por descuido, face a um "erro" que teria libertado o vírus em testes do laboratório de alta segurança de Wuhan. Depois, por intenção. Pelo menos para já, ambas as teorias levantadas nos Estados Unidos carecem de provas. "Não estou autorizado a dizer-vos", justificava Trump, há dias, garantindo ter colocado cientistas e agentes de inteligência a investigar. Por seu turno, o gabinete do diretor de Inteligência Nacional assegurava que o vírus não fora criado em laboratório nem geneticamente modificado (se fosse, dizem os cientistas, teria fragmentos de um vírus já conhecido). Do lado chinês, a explicação adotada pelas autoridades de saúde internacionais de que o vírus resulta da transmissão morcego-pangolim-homem. Aguardam-se os próximos episódios.