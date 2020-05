Mais vinho sobre a mesa. "Nem mais um euro para o sul da Europa", pede revista holandesa

R. S. Hoje às 20:29, atualizado às 20:31 Facebook

Quando já poucos se lembravam das anteriores acusações aos países do sul da Europa, chega da Holanda uma caricatura incendiária. Mais uma acha para uma fogueira que se agiganta.

A proposta de 750 mil milhões de euros para o fundo de recuperação económica que a Comissão Europeia apresentou na quarta-feira - e que visa ajudar o bloco europeu a ultrapassar a recessão desencadeada pela pandemia, sobretudo os países economicamente mais afetados - caiu mal na Holanda. A posição do governo, que, tal como o austríaco, é a favor da emissão de créditos apenas para não compartilhar dívidas, está em linha com a da revista conservadora "Elsevier Weekblad".

Esta quinta-feira, a publicação aponta o dedo, sem meias palavras, a Merkel e Macron, que, na semana passada, propuseram 500 mil milhões em apoios para responder aos danos económicos da covid-19. Proposta que, atira a revista mais lida do país, "significa uma transferência de dinheiro do norte para o sul da Europa". "Isso é perverso. Os factos mostram que os países do sul não são de modo algum pobres e têm dinheiro ou acesso a dinheiro que chegue. Também podem melhorar facilmente o poder aquisitivo das suas economias, com reformas como as já implementadas no norte", pode ler-se num artigo online da revista, que desvenda a primeira página, um quanto provocatória, da edição impressa de sábado.

As formigas do norte e as cigarras do sul

Capa da edição de sábado da revista "Elsevier Weekblad"

"Por que é que o plano de Merkel e Macron de doar 500 milhões de euros não é bom" - é a primeira frase da capa, que acompanha a imagem de uma mulher em correria, atarefada, com o telemóvel numa mão e a pasta de trabalho na outra, e ainda a de um operário, trabalhador em sacrifício. Em baixo, "nem mais um euro para o sul da Europa". E um homem, latino, de bigode e mangas da camisa arregaçadas, joias pelo corpo, com café e vinho sobre a mesa. A figura feminina transforma-se e expõe agora a vida boa de uma mulher - a flor no cabelo lembra uma sevilhana - que está de biquíni na piscina a fazer scroll nas redes sociais.

Será uma versão, agora ilustrada, da antiga acusação de que o sul da Europa gastou dinheiro em "copos e mulheres", durante a crise que conduziu ao resgate financeiro de países como Portugal, Grécia e Espanha. Uma pérola do então (2017) presidente do Eurogrupo e ministro das finanças holandês, Jeroen Dijsselbloem, que não caiu bem às nações-alvo. Como não caíram também as declarações de Wopke Hoekstra, atual responsável pela pasta financeira da Holanda, que recentemente instou a Comissão Europeia a investigar países, como Espanha, que dizem não ter margem orçamental para lidar com os efeitos da crise provocada pelo vírus, indignando António Costa.