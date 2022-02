Separatistas pró-Rússia e Ucrânia trocam acusações de ataque

JN Hoje às 10:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Separatistas russos acusaram as tropas ucranianas de terem atacado as suas posições. Já a Ucrânia garantiu que foi vítima de um ataque, mas não retaliou.

Separatistas ucranianos apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia acusaram as forças do governo de Kiev de abrir fogo quatro vezes nas últimas 24 horas, violando os acordos que visam acabar com o conflito, de acordo com a agência noticiosa RIA.

"As forças armadas da Ucrânia violaram grosseiramente o regime de cessar-fogo, usando armas pesadas, que, de acordo com os acordos de Minsk, deveriam ser retiradas", afirmaram os representantes da autoproclamada República Popular de Luhansk.

Por sua vez, a Ucrânia negou as acusações, alegando que as suas tropas foram atacadas, mas não retaliaram. "Apesar do facto de terem sido alvejadas com armas proibidas, incluindo artilharia de 122 mm, as tropas ucranianas não abriram fogo em resposta", disse um assessor da Operação de Forças Conjuntas Ucranianas à agência Reuters.

Segundo os relatos ucranianos, os alegados bombardeamentos das forças russas danificaram um jardim-de-infância em Stanytsia Luhanska, uma aldeia no leste da Ucrânia, mas ninguém ficou ferido. Parte da cidade está agora sem eletricidade.

Bombardeamentos aumentam tensão

PUB

A Organização para Segurança e Cooperação na Europa registou "vários incidentes de bombardeamento ao longo da linha de contacto no leste da Ucrânia" nas primeiras horas da quinta-feira. A origem e gravidade dos incidentes permanecem incertas.

Porém, estes bombardeamentos aconteceram várias vezes durante os oito anos de conflito. Embora não sejam novidade na fronteira, estes incidentes aumentam as tensões entre os dois países.

Recentemente, Kiev e os aliados ocidentais disseram repetidamente que Moscovo poderia usar um incidente no conflito separatista como justificação para uma invasão. A Rússia, por sua vez, acusou Kiev de tentar provocar uma escalada para recapturar o território rebelde.